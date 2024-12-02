Заявление к террористам Трамп сделал в собственной соцсети Truth Social, передает 24 Канал.

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Трамп угрожает ХАМАС страшной местью

В заметке республиканец вспомнил, что израильских заложников удерживают в нечеловеческих и жестоких условиях на Ближнем Востоке. Он отметил, что все говорят о них, однако никто не прибегает к действиям, чтобы их спасти.

Если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, даты, когда я с гордостью займу пост Президента Соединенных Штатов, на Ближнем Востоке будет всем ад,

– подчеркнул Трамп.

Политик пообещал, что ответственные за захват заложников заплатят "адскую цену". Они "пострадают сильнее, чем кто-либо" за всю историю существования США.

К слову, после победы на выборах 6 ноября Трамп объявил своей задачей на посту положить конец войнам в Украине и на Ближнем Востоке.

Напомним, что осенью 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль, террористы захватили в заложники 251 человека. За год удалось освободить менее половины похищенных, судьба части людей остается неизвестной.