Заяву до терористів Трамп зробив у власній соцмережі Truth Social, передає 24 Канал.

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Трамп погрожує ХАМАС страшною помстою

У дописі республіканець згадав, що ізраїльських заручників утримують у нелюдських і жорстоких умовах на Близькому Сході. Він зауважив, що всі говорять про них, проте ніхто не вдається до дій, аби їх врятувати.

Якщо заручників не буде звільнено до 20 січня 2025 року, дати, коли я з гордістю обійму посаду Президента Сполучених Штатів, на Близькому Сході буде всім пекло,

– наголосив Трамп.

Політик пообіцяв, що відповідальні за захоплення заручників заплатять "пекельну ціну". Вони "постраждають сильніше, ніж будь-хто" за усю історію існування США.

До слова, після перемоги на виборах 6 листопада Трамп оголосив своїм завданням на посаді покласти кінець війнам в Україні і на Близькому Сході.

Нагадаємо, що восени 2023 року, коли ХАМАС напав на Ізраїль, терористи захопили у заручники 251 людину. За рік удалося звільнити менше половини викрадених, доля частини людей залишається невідомою.