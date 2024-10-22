Как рассказал пресс-атташе ЦАХАЛ Даниэль Хагари, бункер расположен под зданием больницы Аль-Сахель в Бейруте.

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"Бункер намеренно разместили под больницей. В нем более полумиллиарда долларов в купюрах и золоте", – сказал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари

Хагари уточнил, что сохранения "Хезболлы" происходят из двух источников: деньги, которые пересылаются группировке из Ирана, и средства, выделяемые на восстановление и социальную помощь мирным жителям Ливана.

Он призвал ливанское правительство и международные организации противостоять тому, что "Хезболла" присваивает деньги, предназначенные на мирные цели, и устраивает свои бункеры под мирными городскими объектами, такими как больница.

Хезболла отрицает

В то же время в "Хезболле" отрицают это. Мол, заявление ЦАХАЛ не соответствует действительности и предложили правительственной армии Ливана проинспектировать больницу, чтобы убедиться, что хранилища под ней нет.

Также израильские военные заявили , что продолжают точечные операции на юге Ливана, и что в понедельник им удалось уничтожить 7 бригадных командиров "Хезболлы".

В общем израильская армия сообщила, что в ходе операции в Ливане уничтожено около 70% ракетного арсенала "Хезболлы" и убито примерно 2 тысячи боевиков.