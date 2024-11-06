Общественный деятель, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус рассказал 24 Каналу, что его партия, однозначно верила в победу, однако там не ожидали, что будут такие масштабы. Трамп получил значительную поддержку в большинстве штатов, а республиканцы в Сенате США.

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Главные задачи Трампа

Борис Пинкус отметил, что в Соединенных Штатах Америки накопилось очень много не решенных проблем, из-за чего возникали сомнения в могуществе государства.

За время пребывания демократов у власти мы имеем две очень серьезные войны. Одна в центре Европы, а вторая на Ближнем Востоке. Эти войны, вероятно, могут перерасти в мировые,

– сказал он.

Член Республиканской партии считает, что победа Трампа пойдет всем на пользу, ведь его подход к решению проблем будет совсем другим. По его словам, он поможет Украине, ведь прямо говорил, что во время возможных договоренностей с Россией никто не будет нарушать украинские национальные интересы.

Мы выиграли битву, но не войну. Далее должно состояться завершение войны в Украине, чтобы россияне оказались за чертой границ 1991 года,

– отметил Борис Пинкус.

По его мнению, Трамп также должен наказать всех, кто начал агрессию на территории Украины и Израиля, чтобы вернуть справедливость.

Интересно! Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах. Он выразил надежду на укрепление стратегического партнерства между Украиной и США и отметил, что рассчитывает на поддержку для стабильности и безопасности в Европе, отметив принцип "мир через силу".

Партнеры России, в частности Иран и Северная Корея, передают оккупантам не только вооружение. Конфликт в Украине разгорается, ведь КНДР отправляет на войну на стороне Владимира Путина свои войска.

Это уже региональное противостояние, которое может иметь продолжение. Это происходит из-за бездействия Запада, в частности и Джо Байдена,

– высказался член Республиканской партии.

Команда Трампа

Борис Пинкус подчеркнул, что очень важно, чтобы Дональд Трамп во время президентства окружил себя правильными людьми. Он выразил мнение, что в администрации новоизбранного президента должен быть Майк Помпео – большой друг Украины.

Мы (республиканцы – 24 Канал) хотели бы, чтобы он стал или советником по национальной безопасности, или госсекретарем США,

– отметил Пинкус.

Он добавил, что было бы хорошо, если бы Никки Хейли также заняла важное место в администрации Трампа, ведь это пошло бы на пользу США.