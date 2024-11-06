Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Камала Харрис поздравила Трампа с победой на выборах

Старший помощник Камалы Харрис сообщил, что вечером вице-президент позвонила новоизбранному президенту Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах 2024 года.

Харрис обсудила с Трампом важность мирной передачи власти перед ее запланированной речью. Кроме этого, в разговоре упоминалось о значении "быть президентом для всех американцев".

Заметим, что NBC News со ссылкой на источники сообщало, что Джо Байден также планирует позвонить Трампу, а затем публично выступить с речью о результатах выборов.

Анонимный представитель Белого дома утверждает, что подход Байдена к победе Трампа будет заключаться в том, чтобы сделать все, чего республиканец не сделал в 2020 году. Байден хочет позвонить республиканцу, чтобы поздравить его, пригласить в Белый дом. Кроме этого нынешний президент хочет присутствовать на инаугурации нового лидера страны.