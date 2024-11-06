Владимир Зеленский заявил, что с нетерпением ждет возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами, передает 24 Канал со ссылкой на пост главы государства в соцсети "Х".

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Украина ожидает справедливого мира

В посте политик вспомнил встречу с Трампом в сентябре, назвав ее "прекрасной". Тогда был обсужден План победы и пути прекращения российской агрессии против Украины.

Зеленский отметил, что ценит приверженность Трампа к подходу "мир через силу" по глобальным делам. "Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь", – добавил глава государства.

Он отметил, что находится в ожидании "эпохи сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа".

Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку.

Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим нашим странам. Украина как одно из сильнейших военных государств Европы стремится обеспечить долговременный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников,

– подытожил президент.

К слову, во время своей победной речи Дональд Трамп заявил, что положит конец всем войнам. Ранее он сказал, что завершит войну в Украине еще до инаугурации.

Республиканец убеждал, что ему удастся достичь мира, усадив Зеленского и Путина за стол переговоров. Вице-президент Джей Ди Вэнс предполагал, в чем именно может состоять план Трампа.

Следует отметить, что Трамп неоднозначно высказывался в адрес Зеленского. Однажды он обвинил украинского лидера в том, что он, мол, допустил войну в Украине. Несмотря на это, в Офисе президента уверяют, что у обоих политиков очень хорошие личные отношения.