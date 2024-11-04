Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что присутствовал на обеих встречах, и знает точно, что у президента очень хорошие отношения и с Харрис, и с Трампом, передает 24 Канал со ссылкой на интервью Натальи Мосейчук.

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"Ни один президент США не позволит Путину победить"

Чиновник отметил, что не может раскрывать накануне выборов какие-то детали этих встреч. Впрочем, он заверил, что отношения Зеленского с Харрис и Трампом не просто формальные. "Это очень хорошие личные отношения", – подчеркнул Ермак.

Мы вернулись в Украину с ощущением веры в то, что ни один из президентов не будет готов подарить Путину победу и сделать что-то такое, что пошатнет статус Америки как лидера мира, как сильной страны, которая может позволить автократии победить демократию,

– пояснил руководитель Офиса.

Также Ермак отреагировал на публикации в западных СМИ, что, мол, Украину хотят разменять. "Разменивают тех, кто позволяет себя разменивать", – ответил чиновник.

Напомним, что 5 ноября в США состоятся выборы президента, от которых будет зависеть дальнейшая поддержка Украины в войне против российской агрессии.