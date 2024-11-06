Володимир Зеленський заявив, що з нетерпінням чекає можливості особисто привітати президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами, передає 24 Канал із посиланням на допис глави держави у соцмережі "Х".

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Україна очікує на справедливий мир

У дописі політик пригадав зустріч із Трампом у вересні, назвавши її "чудовою". Тоді було обговорено План перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України.

Зеленський зазначив, що цінує прихильність Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах. "Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя", – додав глава держави.

Він зазначив, що перебуває в очікуванні "епохи сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа".

Зеленський наголосив, що Україна розраховує на подальшу потужну двопартійну підтримку.

Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам. Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників,

– підсумував президент.

До слова, під час своєї переможної промови Дональд Трамп заявив, що покладе кінець усім війнам. Раніше він казав, що завершить війну в Україні ще до інавгурації.

Республіканець переконував, що йому вдасться досягнути миру, всадовивши Зеленського і Путіна за стіл перемовин. Віцепрезидент Джей Ді Венс припускав, у чому саме може полягати план Трампа.

Варто зазначити, що Трамп неоднозначно висловлювався на адресу Зеленського. Якось він звинуватив українського лідера у тому, що той, мовляв, допустив війну в Україні. Попри це в Офісі президента запевняють, що в обох політиків дуже хороші особисті стосунки.