Також подейкують про мирний план Олафа Шольца. На це Володимир Зеленський відреагував однозначно: не може бути жодних планів щодо України без участі України.

Дивіться також "Червоні лінії" стали мемом: чи здатен Кремль відповісти на дозвіл бити по Росії західною зброєю

Венс про те, яким може бути мирний план Трампа

Думаю, що це виглядатиме так. Трамп сідає і каже росіянам, українцям і європейцям: "Ви, хлопці, повинні з'ясувати, який вигляд має мирне врегулювання". І, ймовірно, воно виглядатиме приблизно так само, як нинішня лінія розмежування між Росією та Україною. Це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову,

– сказав він.

Венс упевнений, що Україна збереже свій суверенітет – хоча частина її територій буде окупована. Мовляв, Київ гарантуватиме Москві нейтралітет і дасть обіцянку не вступати в НАТО.

Окрім цього, кандидат у віцепрезиденти уже звично для республіканців дорікнув Брюсселю, нібито той недофінансував підтримку України. Натомість американські платники податків "були дуже щедрими до українців".

А взагалі він уважає, що Європа хоче завершити війну в Україні через зростання цін на енергоносії.

Цікаво! Венс, як і Трамп, часто поширює неперевірену, маніпулятивну інформацію. Наприклад, стверджує, що мігранти з Гаїті їдять котів. 24 Канал детально проаналізував цей фейк.