Таку думку висловив 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович, відзначивши, що Захід та Україна не вперше перетинають "червоні лінії" щодо Росії. Відповідно реакція Кремля на дозвіл бити по території Росії імовірно буде прогнозованою.

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Не мають механізму

Наслідки від завдання ударів в глибині Росії ракетами Storm Shadow, ATACMS, на думку Рейтеровича, не будуть відрізнятися реакції на атаки українськими дронами.

Результат буде один – щось палатиме в Росії, а де ця зброя виготовлена, не грає жодної ролі. Можемо на Storm Shadow почепити наліпку "made in Ukraine", і нехай росіяни доводять, що вона вироблена не в Україні,

– зазначив політолог.

Насправді у Путіна немає нічого, що він може виставити проти цього. На його погрози застосування ядерної зброї ніхто так серйозно, як би він хотів, не реагує.

Він не буде атакувати країни НАТО. Провокації на кордоні з деякими європейськими країнами теоретично він може влаштувати. Навіть може спробувати настроїти Алєксандра Лукашенка, щоб той йому в цьому допоміг,

– наголосив він.

Проте не факт, що це матиме той ефект, на який Путін розраховує. Крім того, росіяни так сильно кричали про "червоні лінії", що вони в уяві навіть багатьох західних країн перетворилися на мем.

Тому росіяни, за словами політолога, не мають механізму, щоб змінити ситуацію. Путін може тільки спробувати ескалювати війну в Україні. Однак для нашої країни, яка третій рік живе в форматі повномасштабної війни, це не стане якоюсь новиною.

Така тональність його заяв свідчить про те, що він не знає, що робити, якщо це відбудеться, і як потім своєму населенню пояснювати, чому це сталося. Проте росіяни вже стільки разів малювали ці "лінії", а Україна їх переходила, що в цьому випадку буде така сама реакція Росії. Будуть заяви, якісь істерики і на цьому все закінчиться, тому що їм немає чим відповідати,

– припустив Ігор Рейтерович.

Зазначимо, що Путін заявив про те, що дозвіл Україні з боку Заходу бити вглиб території Росії "суттєво змінить саму суть і природу конфлікту". Це також означатиме, що країни НАТО, зокрема США та країни Європи, братимуть "пряму участь" у війні з Росією. Путін пригрозив, що будуть "відповідні рішення" на ці загрози.