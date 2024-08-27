Про це заявляють аналітики Інституту вивчення війни у новому звіті. Вони наголосили, що такі дії Білорусі яскраво демонструють, як Росія консолідувала контроль над Лукашенком та його країною.

Важливо У ДПСУ відповіли, чи змінилась мета нещодавнього перекидання військ Білорусі до кордону України

В ISW проаналізували дії Білорусі

У звіті аналітики нагадали, що Україна зробила попередження Білорусі через нещодавнє нарощування білоруських сил на українському кордоні в Гомельській області. Так, 25 серпня в ГУР МО повідомили, що у Гомельській області на кордоні з Україною Білорусь розгорнула значну кількість особового складу, техніку та зброю.

Через такі дії в МЗС України закликали Білорусь відвести свої війська від кордону й попередили, що будь-яке порушення українського державного кордону спонукатиме Україну вжити необхідних заходів відповідно до міжнародного права. Лукашенка ж закликали не піддаватися тису Росії й не підтримувати збройну агресію Кремля. Водночас у ДПСУ повідомили, що українські захисники укріплюють ділянку кордону з Білоруссю.

В ISW вважають, що Лукашенко навряд чи наважиться на вторгнення. Втім, такі дії, ймовірно, спрямовані на те, щоб відвернути увагу ЗСУ та розтягнути українські сили, щоб лінія фронту стала ще довшою. Посилаючись на дані розвідок, аналітики додають, що білоруських сил недостатньо, щоб напасти на Україну, адже армія Лукашенка має лише близько 30 – 40% бойових підрозділів, все інше – в резерві. Як мовиться у звіті, якщо Білорусь дійсно готувалася б до вторгнення, то зобов'язана була б провести мобілізацію.

Вторгнення Білорусі в Україну або навіть військова участь Білорусі у війні погіршить здатність Лукашенка захищати свій режим (і буде дуже непопулярним всередині країни), і ISW раніше оцінював, що Лукашенко вкрай малоймовірно ризикне піти на війну з Україною, яка може послабити його режим або різко посилити внутрішнє білоруське невдоволення,

– стверджують аналітики.

В Інституті вивчення війни нагадали, що у лютому 2025 року в Білорусі відбудуться президентські вибори, а Лукашенко, ймовірно, хоче зберегти контроль над громадськими настроями. Окрім того, на думку аналітиків, самопроголошеному президенту треба мати швидкий доступ до військових, які зможуть придушити будь-які повстання навколо виборів. До такого алгоритму дій Лукашенко вже вдавався у 2020 році, коли військові розганяли масові протести у Білорусі.

"Втрата спроможності серед білоруських військових, яка може виникнути в результаті бойових дій в Україні, знизить здатність Лукашенка придушувати майбутні протести. Лукашенко, ймовірно, також прагне уникнути втягнення у війну Росії з Україною, щоб уникнути внутрішніх політичних витрат, які спричинить таке залучення. Можлива білоруська мобілізація, яка передбачає втрати на полі бою, подальша міжнародна ізоляція Білорусі та негативні економічні наслідки, ймовірно, посилять суспільне невдоволення та зведуть нанівець зусилля Лукашенка відновити стабільність свого режиму з 2020 року", – наголошують в ISW.

Окрім того, аналітики додають, що від початку російського вторгнення у 2022 році Лукашенко намагався завжди уникати прямої участі у війні. Тому в Інституті вивчення війни вважають, що, якщо Білорусь все ж наважиться на вторгнення в Україну, то це означатиме лише одне – Кремль повністю підпорядкував собі Білорусь в рамках "союзу".

В ISW нагадали, що у 2022 та 2023 роках Білорусь також розгортала особовий склад на кордоні з Україною. В обох випадках Лукашенко робив це для того, щоб розтягнути Сили оборони та зірвати плани ЗСУ.