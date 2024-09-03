У 1960-х роках навіть пояснювали, як в умовах стратегічної тиші спілкуватися без телефонного зв'язку. Тобто є повідомлення у ЗМІ, його інтерпретують і сторона-отримувач розуміє, який сенс у нього заклали. Більше 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський.

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Який сигнал Кремль надсилає США

Вігірінський розповів, що заяви про ядерне стримування однозначно прив'язані до F-16. Україна навряд завдає ударів винищувачами по російській території. Їх використовують лише для захисту повітряного простору.

Оскільки на одній з пресконференцій Владімір Путін сказав, що поява F-16 та їх застосування буде інтерпретуватися як порушення системи створення чи стримування ядерної загрози.

Також до ескалаційної риторики можна віднести ядерні навчання у Білорусі, які проводилися у декілька етапів. Наступний – зміна "ядерної доктрини". Через це в Росії навіть проводили круглі столи за участі науковців та військових.

Частково про підстави застосування ядерної зброї тактичного характеру торкалися й під час діалогу Путіна та російського політолога Сєргєя Караганова на Пітерському економічному форумі.

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Росіяни хочуть внести превентивний пункт на кшталт "аналіз ескалаційних заходів, які здійснюються противниками щодо Росії без безпосередньої загрози військового руйнування".

Політолог припустив, що протистояння США та Росії підходить до чергового витка ескалації, яке наближає використання ядерної зброї з боку країни-агресорки. Москва здійснює заходи непрямої комунікації, які це демонструють.

Після зміни "ядерної риторики" наступним сигналом від Кремля, імовірно, стануть ядерні випробування. Про них Путін також говорив з Карагановим. Диктатор заявив, що у разі необхідності їх можуть провести фізично, а не лише на комп'ютерних моделях.

Андрій Вігірінський пояснив, як США читати це повідомлення: якщо американці перейдуть до дій, які Росія сприйматиме як ворожі, вона змінить "ядерну доктрину" й відповідатиме у межах прописаних документів.

Чи це ракети, які у 2025 році мають з'явитися в Німеччині на американських військових кораблях, чи це F-16, чи це дозвіл на удари західною зброєю вглиб російської території – кожен з цих випадків Росія інтерпретуватиме так, як може собі дозволити з огляду на загрози для своєї національної безпеки,

– наголосив політолог.

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Цей сигнал США вибірково розглядатимуть в контексті ухвалення політичних рішень, як-от допомога Україні або взаємодія з партнерами на Заході. До прикладу, як сталося з Еммануелем Макроном, який навесні гучно виступав із заявами про ядерну зброю, але потім його амбіції стихли.