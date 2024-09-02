Раніше російський диктатор Владімір Путін називав цю ракету "непереможною". За його словами, зброя нібито "має майже необмежений радіус дії й може обходити американські системи ППО". В НАТО цю ракету назвали SSC-X-9 Skyfall.

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Де знаходиться ймовірний пусковий майданчик

Використовуючи супутникові знімки, зроблені 26 липня Planet Labs, дослідники визначили будівельний проєкт, який примикає до сховища ядерних боєголовок, відомого під двома назвами – Вологда-20 і Чебсара, як потенційне місце для розміщення нової ракети. Об'єкт розташований за 475 кілометрів на північ від Москви.

Декер Евелет, аналітик дослідницької та аналітичної організації CNA, визначив, за його оцінкою, дев'ять горизонтальних стартових майданчиків, що зараз будуються. За його словами, вони розташовані трьома групами та обгороджені земляними валами, які мають захистити від атаки або від детонації на одному з майданчиків внаслідок випадкового вибуху на іншому.

Земляні вали з'єднані дорогами з будинками, в яких, як вважає Евелет, можуть обслуговувати ракети та їх компоненти, а також комплекс з п'яти бункерів для зберігання ядерних боєголовок.

Це місце призначене для великої стаціонарної ракетної системи, і єдиною великою стаціонарною ракетною системою, яку вони (росіяни, – 24 Канал) зараз розробляють, є Skyfall,

– сказав Евелет.

До слова, раніше з'являлася інформація, що в Росії, ймовірно, готуються до випробувань ракети "Буревісник" з ядерним двигуном. Тоді в розвідці припускали, що це може бути черговою демонстрацією, яка орієнтована на російське населення.