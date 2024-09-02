Операція Збройних Сил України на Курщині показала, що наявність ядерної зброї не забезпечує державі абсолютного захисту її кордонів та територій.

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Курська операція спростувала теорію про переваги ядерної зброї

У джерелі наголошують, що такі малі держави, як Ізраїль, Іран, Північна Корея та Лівія, прагнули отримати ядерну зброю, щоб утримувати більші та краще оснащені країни від можливих атак.

ЗСУ провели наступ на Курську область, який став безпрецедентним випадком, коли ядерна держава зіткнулася з вторгненням з боку держави, яка не володіє ядерним арсеналом.

Зверніть увагу! Упродовж майже трьох тижнів українські сили зайняли територію площею близько 1300 квадратних кілометрів.

У зв'язку з подіями у Курській області експерти переглянули роль, яку ядерна зброя може відігравати у стримуванні наступу.

Західні лідери, військові експерти і ядерні теоретики ламають голову над тим, що нинішні події означають для перспектив російської ескалації і для майбутнього війни,

– йдеться в публікації.

Згідно з ядерною доктриною Росії, країна може застосувати ядерну зброю у разі загрози своєму суверенітету чи територіальній цілісності. Однак, незважаючи на це, у Москві поки що не заявляли про порушення "червоних ліній".

Швидше за все, нинішня влада в Кремлі сприймає загрози суверенітету Росії виключно через призму збереження Путіна.

"Ніхто насправді не знає російської "червоної лінії" – вони ніколи не називали її точно", – зауважив з цього приводу колишній радянський і російський перемовник з контролю над озброєннями Микола Соков.

Він зазначив, що ядерна ескалація, швидше за все, почнеться зі збільшенням застосування звичайних озброєнь, а не з несподіваного удару.

Видання наголосило, що Україна вторгненням у Курську область прагне продемонструвати, що ще одне табу може бути порушене без катастрофічних наслідків. Це може стати аргументом на користь дозволу застосування більш смертоносної та точної американської зброї на території Росії.