Операция Вооруженных Сил Украины на Курщине показала, что наличие ядерного оружия не обеспечивает государству абсолютной защиты его границ и территорий.

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Курская операция опровергла теорию о преимуществах ядерного оружия

В источнике отмечают, что такие малые государства, как Израиль, Иран, Северная Корея и Ливия, стремились получить ядерное оружие, чтобы удерживать большие и лучше оснащенные страны от возможных атак.

ВСУ провели наступление на Курскую область, которое стало беспрецедентным случаем, когда ядерная держава столкнулась с вторжением со стороны государства, которое не обладает ядерным арсеналом.

Обратите внимание! В течение почти трех недель украинские силы заняли территорию площадью около 1300 квадратных километров.

В связи с событиями в Курской области эксперты пересмотрели роль, которую ядерное оружие может играть в сдерживании наступления.

Западные лидеры, военные эксперты и ядерные теоретики ломают голову над тем, что нынешние события означают для перспектив российской эскалации и для будущего войны,

– говорится в публикации.

Согласно ядерной доктрине России, страна может применить ядерное оружие в случае угрозы своему суверенитету или территориальной целостности. Однако, несмотря на это, в Москве пока не заявляли о нарушении "красных линий".

Скорее всего, нынешняя власть в Кремле воспринимает угрозы суверенитету России исключительно через призму сохранения Путина.

"Никто на самом деле не знает российской "красной линии" – они никогда не называли ее точно", – заметил по этому поводу бывший советский и российский переговорщик по контролю над вооружениями Николай Соков.

Он отметил, что ядерная эскалация, скорее всего, начнется с увеличением применения обычных вооружений, а не с неожиданного удара.

Издание подчеркнуло, что Украина вторжением в Курскую область стремится продемонстрировать, что еще одно табу может быть нарушено без катастрофических последствий. Это может стать аргументом в пользу разрешения применения более смертоносного и точного американского оружия на территории России.