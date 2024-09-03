В 1960-х годах даже объясняли, как в условиях стратегической тишины общаться без телефонной связи. Есть сообщение в СМИ, его интерпретируют и сторона-получатель понимает, какой смысл в него заложили. Больше 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский.

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Какой сигнал Кремль посылает США

Вигиринский рассказал, что заявления о ядерном сдерживании однозначно привязаны к F-16. Украина вряд ли наносит удары истребителями по российской территории. Их используют только для защиты воздушного пространства.

Поскольку на одной из пресс-конференций Владимир Путин сказал, что появление F-16 и их применение будет интерпретироваться как нарушение системы создания или сдерживания ядерной угрозы.

Также к эскалационной риторике можно отнести ядерные учения в Беларуси, которые проводились в несколько этапов. Следующий – изменение "ядерной доктрины". Поэтому в России даже проводили круглые столы с участием ученых и военных.

Частично об основаниях применения ядерного оружия тактического характера касались и во время диалога Путина и российского политолога Сергея Караганова на Питерском экономическом форуме.

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Россияне хотят внести превентивный пункт вроде "анализ эскалационных мер, которые осуществляются противниками в отношении России без непосредственной угрозы военного разрушения".

Политолог предположил, что противостояние США и России подходит к очередному витку эскалации, которое приближает использование ядерного оружия со стороны страны-агрессора. Москва осуществляет меры косвенной коммуникации, которые это демонстрируют.

После изменения "ядерной риторики" следующим сигналом от Кремля, вероятно, станут ядерные испытания. О них Путин также говорил с Карагановым. Диктатор заявил, что в случае необходимости их могут провести физически, а не только на компьютерных моделях.

Андрей Вигиринский объяснил, как США читать это сообщение: если американцы перейдут к действиям, которые Россия будет воспринимать как враждебные, она изменит "ядерную доктрину" и будет отвечать в рамках прописанных документов.

Или это ракеты, которые в 2025 году должны появиться в Германии на американских военных кораблях, или это F-16, или это разрешение на удары западным оружием вглубь российской территории – каждый из этих случаев Россия будет интерпретировать так, как может себе позволить, учитывая угрозы для своей национальной безопасности,

– подчеркнул политолог.

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Этот сигнал США выборочно будут рассматривать в контексте принятия политических решений, например помощь Украине или взаимодействие с партнерами на Западе. К примеру, как произошло с Эммануэлем Макроном, который весной громко выступал с заявлениями о ядерном оружии, но потом его амбиции поутихли.