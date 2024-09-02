Министерство иностранных дел Китая напомнило Москве, что ядерную войну невозможно выиграть и обратилось с призывом ко "всем сторонам" проявлять сдержанность для уменьшения стратегических рисков. Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь китайского ведомства Мао Нин.

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Реакция Китая на угрозы Рябкова

Комментируя недавнее заявление заместителя главы МИД России Сергея Рябкова о планах Москвы внести изменения в свою ядерную доктрину, чтобы расширить перечень случаев применения ядерного оружия, Мао Нин предостерегла об использовании ядерного оружия и развертывания новой войны.

Мы видели это сообщение (МИД России – 24 Канал). Китай неоднократно подчеркивал, что ядерное оружие нельзя использовать для развязывания ядерной войны, ядерное оружие нельзя применять для ведения боевых действий,

– отметила пресс-секретарь ведомства.

Как напомнила Мао Нин, еще в январе 2022 года лидеры пяти ядерных держав, среди которых Соединенные Штаты, Китай, Великобритания, Франция и Россия выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули, что ядерную войну невозможно выиграть и нельзя допустить ее начала.

"В нынешних обстоятельствах важно, чтобы все стороны сохраняли спокойствие, проявляли сдержанность и работали вместе, чтобы с помощью диалога и консультаций совместными усилиями успокоить ситуацию, способствовать деэскалации и уменьшить стратегические риски", – добавила она.