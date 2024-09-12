Самопроголошений президент озвучив відповідну заяву в четвер, 12 вересня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Путін про можливі удари вглиб Росії

Путін сказав, якщо Захід дозволить Україні бити вглиб Росії – це нібито "суттєво змінить саму суть і природу конфлікту".

За словами ватажка Кремля, відповідне рішення означатиме, що країни НАТО, зокрема США та європейські країни, вступили у війну з Росією.

Йдеться про ухвалення рішення, чи братимуть країни НАТО безпосередню участь у військовому конфлікті, чи ні. Якщо це рішення буде ухвалено, це означатиме ніщо інше, як пряму участь країн НАТО, США та європейських країн у війні в Україні. Це їхня пряма участь.

Водночас Путін пригрозив "відповідними рішеннями" на загрози, що можуть виникнути через дозвіл Заходу на удари вглиб Росії та "зміни суті конфлікту".

Зверніть увагу! Декілька місяців тому, коли США дозволили Україні бити по російському прикордонню американською зброєю, Путін також погрожував Заходу. Він заявляв, що країни-члени НАТО в Європі "грають з вогнем" та згадував про "ескалацію". Українська розвідка тоді наголосила, що шантаж та залякування – це головна стратегія Кремля.