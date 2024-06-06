Путін завжди бреше
Саме так представник ГУР МО Андрій Юсов прокоментувавв етері телемарафону вчорашню заяву російського президента Путіна, який попередив Західні країни, що вони граються з вогнем. Юсов наголосив, що кремлівський диктатор постійно бреше стосовно розв'язаної Росією злочинної війни проти України.
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Ми чуємо кожного разу, коли виступає Путін, що він бреше. І з якою метою він це робить – маємо аналізувати. Зрозуміло, що це інструмент ІПСО, який використовується, в тому числі напередодні Саміту миру, який проводить Україна і міжнародна коаліція, партнери, вільні країни з метою врегулювати чесно і справедливо, зупинити агресивну війну Росії проти України,
— зазначив Юсов.
Мета Путіна
Юсов зазначив, що брехливі заяви кремлівського диктатора спрямовані на зрив оборонних зусиль України та допомоги від західних партнерів.
"Значить, все правильно робимо. Дипломатичні зусилля разом з оборонними, безпековими зусиллями ідуть в правильному напрямку, якщо особисто рот Путіна змушений про це говорити", – додав представник ГУР.
Що цьому передувало
- Володимир Путін боїться через можливі удари західною зброєю по території Росії, а тому погрожує союзникам України, мовляв, ці дії – постійна ескалація, яка може привести до серйозних наслідків в Європі.
- Очільник Кремля Владімір Путін попередив, що країни-члени НАТО в Європі "грають з вогнем", коли припускають ймовірність нашої держави завдавати ударів із західної зброї по території Росії.
- Саміт миру пройде 15 – 16 червня 2024 року у Швейцарії. У Білому домі повідомили, що на Саміт миру поїде віцепрезидентка США Камала Харріс