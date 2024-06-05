Спроби Кремля завадити проведенню Саміту миру свідчать про те, що це не марний захід. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
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"Зусилля, які здійснює Росія та Китай за її проханням, які намагаються заблокувати участь деяких країн у Саміті миру, показують, що це не марний захід. Якщо ворог не хоче, йому це неприємно, непокоїть їх, то тут українська дипломатія на правильному шляху", – підкреслив він.
Криза у системі міжнародної безпеки
Ігор Яковенко переконаний, що система міжнародної безпеки, установлена після Другої світової війни, зруйнувалась. Пункти, які будуть обговорювати на Саміті миру, мали обговорювати на засіданнях Генеральної асамблеї та Ради безпеки ООН.
За словами російського опозиціонера, конструкція ООН, яка сьогодні існує, робить неможливими обговорення будь-якого питання, пов’язаного з війною Росії проти України.
Зруйнувалась система міжнародної безпеки, установлена після Другої світової війни. Це результат глибокої кризи системи міжнародної безпеки. Якщо у нас нема такого гаранта миру чи майданчика, де можна обговорювати важливі питання типу ООН, доводиться збирати такі Саміти миру,
– вважає він.
Саміт миру: головне
- Президент України Володимир Зеленський у квітні 2024 року заявив, що вже у червні має відбутися перший Саміт миру. Він відбудеться 15 – 16 червня 2024 року у Швейцарії. Місцем його проведення обрали Бюргеншток, який розташований неподалік швейцарського міста Люцерн.
- У Білому домі 3 червня 2024 року офіційно повідомили, що на Саміт миру поїде віцепрезидентка США Камала Харріс. На Саміті також буде радник з національної безпеки Джейк Салліван.
- Китай відмовляється брати участь у швейцарському Саміті, а також наполягає на своїй "мирній формулі".
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру. За словами українського лідера, Кремлю допомагає у цьому Китай. Водночас у КНР відкидають подібні звинувачення.