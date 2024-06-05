Попытки Кремля помешать проведению Саммита мира свидетельствуют о том, что это не бесполезное мероприятие. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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"Усилия, которые осуществляет Россия и Китай по ее просьбе, которые пытаются заблокировать участие некоторых стран в Саммите мира, показывают, что это не бесполезное мероприятие. Если враг не хочет, ему это неприятно, беспокоит их, то здесь украинская дипломатия на правильном пути", – подчеркнул он.
Кризис в системе международной безопасности
Игорь Яковенко убежден, что система международной безопасности, установленная после Второй мировой войны, разрушилась. Пункты, которые будут обсуждать на Саммите мира, должны были обсуждать на заседаниях Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН.
По словам российского оппозиционера, конструкция ООН, которая сегодня существует, делает невозможными обсуждение любого вопроса, связанного с войной России против Украины.
Рушится система международной безопасности, установленная после Второй мировой войны. Это результат глубокого кризиса системы международной безопасности. Если у нас нет такого гаранта мира или площадки, где можно обсуждать важные вопросы типа ООН, приходится собирать такие Саммиты мира,
– считает он.
Саммит мира: главное
- Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2024 года заявил, что уже в июне должен состояться первый Саммит мира. Он состоится 15 – 16 июня 2024 года в Швейцарии. Местом его проведения выбрали Бюргеншток, который расположен недалеко от швейцарского города Люцерн.
- В Белом доме 3 июня 2024 года официально сообщили, что на Саммит мира поедет вице-президент США Камала Харрис. На Саммите также будет советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
- Китай отказывается участвовать в швейцарском Саммите, а также настаивает на своей "мирной формуле".
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать Глобальный саммит мира. По словам украинского лидера, Кремлю помогает в этом Китай. В то же время в КНР отвергают подобные обвинения.