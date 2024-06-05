Попытки Кремля помешать проведению Саммита мира свидетельствуют о том, что это не бесполезное мероприятие. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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"Усилия, которые осуществляет Россия и Китай по ее просьбе, которые пытаются заблокировать участие некоторых стран в Саммите мира, показывают, что это не бесполезное мероприятие. Если враг не хочет, ему это неприятно, беспокоит их, то здесь украинская дипломатия на правильном пути", – подчеркнул он.

Кризис в системе международной безопасности

Игорь Яковенко убежден, что система международной безопасности, установленная после Второй мировой войны, разрушилась. Пункты, которые будут обсуждать на Саммите мира, должны были обсуждать на заседаниях Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН.

По словам российского оппозиционера, конструкция ООН, которая сегодня существует, делает невозможными обсуждение любого вопроса, связанного с войной России против Украины.

Рушится система международной безопасности, установленная после Второй мировой войны. Это результат глубокого кризиса системы международной безопасности. Если у нас нет такого гаранта мира или площадки, где можно обсуждать важные вопросы типа ООН, приходится собирать такие Саммиты мира,

– считает он.

Саммит мира: главное