Об этом Владимир Зеленский заявил во время пленарной сессии на полях саммита в Сингапуре. Одной из таких стран, по словам президента, является Китай, передает 24 Канал.

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Зеленский сказал, что некоторые государства хотят сорвать Саммит мира

Во время пленарного заседания "Переосмысление решений для поддержания глобального мира и региональной стабильности" Зеленский сообщил, что Украина получила подтверждение участия в Саммите мира от 106 стран мира. Глава государства подчеркнул, что в мероприятии, в частности, будут участвовать на высоком уровне, то есть лидеров государств.

В то же время украинский глава заявил, что страна-агрессор пытается сорвать запланированное мероприятие путем запугивания и шантажа. Зеленский подчеркнул, что Россия активно работает над тем, чтобы помешать проведению мероприятия, действуя в разных регионах.

Что делает Россия – эта страна войны? Она сегодня ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукции или химпродукцией. Угрожая, что будет демпинговать цены на энергетику. Просто давит на другие государства мира, чтобы они не были на саммите,

– объяснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Кремль активно работает над тем, чтобы помешать предстоящему мероприятию, направленному "даже не об оборонной помощи Украине, а просто о поддержке окончания войны, поддержку мира".

"И на сегодня есть не очень хорошая информация, скажу вам откровенно, что некоторые государства начали ей помогать в этом. В дипломатическом срыве Саммита мира", – рассказал глава государства.

В ответ на агрессивные действия Москвы президент Зеленский отметил важность глобальной силы и политического давления на Россию.

Он отметил необходимость политической изоляции, чтобы остановить российского президента Путина, утверждая, что только сильная украинская армия и непоколебимая поддержка со стороны всех стран могут эффективно решить ситуацию.

Зеленский также отметил, что необходимо, чтобы страны "не балансировали между Украиной и Россией, а защищали справедливость и международное право".

Китай помогает России сорвать Саммит мира

Позже украинский лидер обратил внимание на противоположные позиции США и Китая по Саммиту мира. Он подчеркнул усилия Китая, направленные на срыв Саммита, и выразил обеспокоенность решением Китая не участвовать в нем, расценив его как сигнал "без позитива".

Соединенные Штаты подтвердили свое участие на высоком уровне. У нас есть шанс, что президент (США Джо Байден – 24 Канал) будет. Что касается Китая, они не подтвердили свое присутствие на любом уровне,

– сказал Зеленский.

Украинский лидер также подчеркнул усилия Соединенных Штатов, направленные на взаимодействие с определенными странами и содействие их участию в Саммите мира. В то же время Китай, к сожалению, наоборот – работает над тем, чтобы страны не приезжали на Саммит мира.

На полях мероприятия в Сингапуре Зеленский также заявил, что не хочет верить, что это является желанием монополистической власти в мире отказать глобальному сообществу в возможности решить вопрос войны и мира и оставить эту власть в руках только одной или двух сторон.

Кроме того, он отметил, что Украина уважает устав ООН, каждую нацию и относится ко всем одинаково. И только этот принцип может быть мировым предохранителем от войны.