Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что чем больше стран поддержит "Консенсус из шести пунктов" – китайскую "мирную формулу" – тем светлее будут перспективы. В Киеве приняли во внимание соответствующую позицию, но отмечают собственную стратегию.

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Дискуссия между Китаем и Украиной

Как отмечают в Министерстве иностранных дел Украины, именно наше государство должно определять, каким должен быть мир, ведь с начала войны с Россией испытывает страдания от неспровоцированной агрессии.

Киев убеждает, что сейчас единственной справедливой основой для достижения мира является формула, предложенная президентом Владимиром Зеленского. Это список из десяти пунктов, предусматривающий обеспечение:

радиационной и ядерной безопасности;

продовольственной безопасности;

энергетической безопасности;

освобождение всех пленных и депортированных;

выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоциду;

недопущение эскалации;

фиксацию окончания войны.

Обратите внимание! Именно вопросы ядерной, продовольственной безопасности, а также похищения детей и обмена пленными будут основными на Глобальном саммите мира в Швейцарии, который состоится 15 и 16 июня. Пекин отказался участвовать в мероприятии из-за того, что Украина не пригласила россиян.

Министр Ван И попытался оправдать отказ Китая от участия в Саммите тем, что, мол, в мире происходит немало конференций. По словам чиновника, Пекин сам должен решать, где ему следует участвовать, а где – нет.

Участие в Саммите мира высокого представителя КНР могло бы стать хорошей возможностью, чтобы сделать практический вклад в достижение долговременного мира в Украине, восстановление ее территориальной целостности,

– комментирует украинский МИД.

В то же время Киев считает, что все страны, которые искренне стремятся к восстановлению мира, должны работать вместе над его успешным проведением – в частности, принять участие в мирном Саммите. Важно, что Китай как раз неоднократно декларировал уважение к территориальной целостности Украины.

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Издание Financial Times предполагало, что во время визита в Пекин Путин лично просил президента КНР Си Цзиньпина не участвовать в Глобальном саммите мира. В общем Си и Путина уже четыре раза встречались с начала полномасштабного вторжения.

По мнению украинского МИД, делегация от Пекина в Швейцарии показала: Китай придерживается декларируемого нейтралитета и действительно готов бороться за мир.