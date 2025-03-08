Об этом в эфире 24 Канала отметил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, подчеркнув, что российской пропаганде приходится менять привычный нарратив о том, что США были заклятым врагом, на совершенно противоположный.

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Кремль меняет идеологию

Президент США приостановил предоставление Украине военной помощи и пошел на сближение с Россией, пытаясь перезагрузить отношения Соединенных Штатов со страной-агрессором. Так, между обеими сторонами уже состоялось 2 встречи, первая – в Саудовской Аравии 18 февраля, вторая – в Турции 27 февраля.

"В Кремле не ожидали, что Трамп сразу сдаст все позиции. Это для них (кремлевских представителей – 24 Канал) с идеологической точки зрения создает проблему, потому что они много лет развивали пропаганду, что США – это сатанистская страна, всемирное зло, которое только и занимается тем, что хочет уничтожить Россию", – озвучил Жирнов.

Теперь же Москве приходится кардинально менять свою позицию в отношении США, однако не все в России к этому готовы. В частности и к тому, что Путин, чтобы успокоить Трампа, намерен распродавать российские недра.

В России люди, которые считают себя националистами и патриотами, чрезвычайно этим недовольны. Теперь Кремль будет говорить, что США – это его большой друг, а враг нынче Западная Европа. Это шизофрения, но Россия вся шизофреническая. Это очень странная и опасная страна,

– убежден Жирнов.

Отметим, что из-за сближения России с США среди российских "z-патриотов" начинают царить негативные настроения, они возмущены этим. Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов спрогнозировал, что любая критика со стороны блогеров или так называемых военкоров относительно улучшения диалога между Вашингтоном и Москвой может привести к арестам в России. Он уверен, что если Путин почувствует политическую угрозу с их стороны, то усилит репрессии.