Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов в разговоре с 24 Каналом высказал мнение, что в отношении таких блогеров и ряда российских пропагандистов, которые сейчас критикуют восстановление отношений России с США, скоро могут оказаться за решеткой.

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Действительно ли Путин готов налаживать отношения с США?

Галлямов подчеркнул, что, глядя на Путина, который 25 лет занимался только тем, что раздирал на куски Россию, стоит понимать, что он работает не за идею, а в интересах собственного кармана и кресла в Кремле. Некоторые российскин блогеры-пропагандисты действительно поверили, что у Путина есть идеология, что он искренне выступал против США.

Но, как объяснил политтехнолог, российский диктатор был против Соединенных Штатов, потому что в определенный момент они критиковали его за отсутствие демократии, поддерживали оппозицию, вводили санкции за нарушение демократических норм. Вот тогда США стали врагом для Путина, но сегодня все изменилось, потому что президентом стал Трамп, который, по словам Галлямова, сам не любит демократию и точно не будет вмешиваться в российскую внутреннюю политику.

Поэтому все претензии к США со стороны России сейчас исчезли. НАТО, геополитика – это все было формальным поводом, а не реальной причиной негатива. Основания для войны между США и Россией исчезли. Поэтому Путин искренне готов развернуться в сторону США,

– отметил Галлямов.

В России увеличится волна репрессий

Политтехнолог заметил, что некоторые российские "z-патриоты", как вот Артем Жога, размечтались и думают, что идея важнее персоналий. Галлямов уверен, что если они еще не поняли, что в России это совсем не так, то к ним придет ФСБ и их посадят за решетку по примеру Гиркина.

"Еще надо будет несколько таких истории организовать. Для Путина это вообще не проблема. Раньше он сажал людей, которые были с противоположного фланга (либералы, прозападные), но если теперь для него политическая угроза есть с другой стороны, то он увеличит количество репрессий там, опыт уже есть: Гиркина посадил, Пригожина убил", – озвучил Галлямов.

Российский оппозиционный политтехнолог подытожил, что россияне устали от противостояний, войны и хотят, чтобы быстрее ситуация изменилась, чтобы открылись границы и вернулась нормальная жизнь, которая была у них раньше.

Поэтому, по его убеждению, люди по типу Жоги сейчас своими высказываниями и возмущением относительно восстановления отношений России с США выступают не только против Путина, но и народа. Более 90% россиян, как отметил Галлямов, согласятся на нормализацию ситуации в России, а недовольных будет несколько процентов и они будут наказаны путинским режимом.