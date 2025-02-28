Экономист Максим Блант отметил 24 Каналу, что Кремль посылает США такие сигналы с конкретной целью.

Обратите внимание США настойчиво пытались убрать фразу о гарантиях безопасности из соглашения с Украиной, – NYT

Что Путин заявил о редкоземельных металлах

Блант указал, что, предлагая США полезные ископаемые, Путин говорил о ряде российских регионов, а также и об оккупированных территориях Украины. Пока это предложение российского диктатора остается без ответа.

Путин очень хочет такое сырьевое соглашение с Соединенными Штатами Америки,

– считает экономист.

По его мнению, о ресурсах на оккупированных территориях вообще не может идти речи, так как Белый дом не может пойти на такое.

К тому же, заметил он, и вице-президент, и государственный секретарь США резко дали задний ход в своих заявлениях о том, что по достижении мира нужно будет отменять санкции против России. Более того, все американские официальные лица выразили вероятность того, что санкции придется ужесточать.

Почему Путин предлагает США полезные ископаемые

Экономист обратил внимание на безумные "аппетиты" российских властных "ястребов". В частности, Сергей Лавров заявил, что никакой остановки боевых действий по линии разграничения не может быть. Дело в том, что Россия хочет получить полностью несколько частично оккупированных украинских областей.

С другой стороны, считает он, заигрывание Путина, который выражает заинтересованность России в данном соглашении с США, свидетельствует о том, что российский диктатор хочет по меньшей мере передышки в войне, а как максимум – как-то вырваться из международной изоляции.

Все это демонстрирует то, что у Трампа есть козыри, которые он мог бы использовать,

– сказал Блант.

Однако, добавил экономист, пока все это не более чем разговоры, в отличие от соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, которое уже одобрил Кабмин.