По словам Путина, Москва готова предлагать их "заинтересованным партнерам". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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Что Путин заявил о редкоземельных металлах

Российский диктатор заявил, что Россия готова работать с иностранными партнерами в сфере редкоземельных металлов, в частности, в новых регионах. А также добавил, что Кремль готов сотрудничать с Соединенными Штатами.

Отметим, что 24 февраля Путин собрал совещание по развитию этой отрасли для обсуждения перспектив.

Он поручил наладить полный цикл индустрии, обеспечить добычу редкоземельных металлов, которые необходимы в микроэлектронике в энергетике, и их переработку до производства "готовых высокотехнологичных товаров с высокой стоимостью".

Стоит заметить, что эта российская инициатива совпала с заявлениями президента США Трампа об интересе Соединенных Штатов к российским редкоземельным металлам.