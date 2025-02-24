Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что циничного заявил Путин о Зеленском и переговорах

Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский якобы уклоняется от мирных переговоров, потому что "это довольно быстро приведет к необходимости отмены военного положения, а следовательно, и выборов".

Также российский диктатор врет, что украинский президент, мол, становится "токсичной фигурой для украинских военных", потому что якобы "отдает неоправданные приказы, приводящие к большим потерям".

В то же время Путин утверждает, что, мол, США и Россия хотят "как можно скорее достичь мира в Украине, а Зеленскому это мешает".

Еще с маяка президент России сказал, что "шансов у Зеленского победить на выборах нет никаких" и "они равны нулю", что Россия "не против сохранения государственности Украины, ей важно, чтобы украинскую территорию не использовали для угроз Москве", а также, что "если Зеленский уйдет с должности, это будет на пользу Украине".