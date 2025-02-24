Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ. Таким образом в Кремле рассматривают "конкурентоспособность" России.

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Какое совещание собрал Путин

Российский диктатор собрал встречу с чиновниками по вопросу, который, по его словам, недавно поднимали на форуме будущих технологий России. Речь идет об "отечественной индустрии редкоземельных металлов", что начали активно обсуждать на фоне потенциальной сделки США и Украины.

Речь идет о нашем стратегическом заделе на будущее, приоритетное направление, которое уже сегодня определяет и будет определять глобальную конкурентоспособность страны, темпы развития экономики и качество жизни наших граждан. На решение поставленных задач важно нацелить все имеющиеся инструменты и механизмы развития,

– заявил Путин.

Он поручил наладить полный цикл индустрии, обеспечить добычу редкоземельных металлов, которые необходимы в микроэлектронике в энергетике, и их переработку вплоть до производства "готовых высокотехнологичных товаров с высокой стоимостью".

Интересно, что незадолго до этого президент США Дональд Трамп заявил, что в России есть вещи, которые интересуют Соединенные Штаты. Речь идет о редкоземельных металлах. Он также отметил, что может посетить Москву, когда "все уладится". Но сказал, что для 9 мая визит якобы будет "слишком заблаговременный".