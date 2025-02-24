Об этом американский лидер заявил в своей соцсети Truth Social, сообщает 24 Канал. Соответствующую информацию он сообщил в понедельник, 24 февраля.
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Что заявил Трамп о переговорах с Путиным
На фоне встречи Большой семерки (G7) после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу третьей годовщины с момента полномасштабного вторжения России Дональд Трамп написал публикацию по этому поводу.
По его словам, в настоящее время Соединенные Штаты и Россия обсуждают "большие экономические проекты" в рамках переговоров по Украине. Он добавил, что ведет "серьезные обсуждения" с Путиным по окончании войны.
Переговоры продолжаются очень хорошо,
–резюмировал президент США.
Ранее Дональд Трамп подчеркнул, что доверяет российскому диктатору и верит, что он стремится к миру. По его словам, это позволит создать возможность для новых дипломатических инициатив по разрешению конфликта в Украине.
Отношения Трампа с Россией: последние новости
- Недавно президент США заявил, что Россия "имеет козыри" в потенциальных мирных переговорах по окончании войны из-за оккупации большой части украинских территорий. Он уверял, что Россия стремится к окончанию войны, которую сама же начала.
- Незадолго до этого Дональд Трамп затруднился прямо ответить, кто виноват в войне между Украиной и Россией, он уклонился от четкой позиции. Во время интервью он не стал прямо называть агрессора, заявив, что "многих можно винить" в текущей ситуации.
- Ранее американский лидер также добавил, что Россию "можно было легко отказать от нападения" на Украину. Кроме того, тогда Дональд Трамп подверг критике риторику Владимира Зеленского и Джо Байдена. Он заявил, что они "говорили неправильные вещи".