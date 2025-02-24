Об этом американский лидер заявил в своей соцсети Truth Social, сообщает 24 Канал. Соответствующую информацию он сообщил в понедельник, 24 февраля.

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Что заявил Трамп о переговорах с Путиным

На фоне встречи Большой семерки (G7) после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу третьей годовщины с момента полномасштабного вторжения России Дональд Трамп написал публикацию по этому поводу.

По его словам, в настоящее время Соединенные Штаты и Россия обсуждают "большие экономические проекты" в рамках переговоров по Украине. Он добавил, что ведет "серьезные обсуждения" с Путиным по окончании войны.

Переговоры продолжаются очень хорошо,

–резюмировал президент США.

Ранее Дональд Трамп подчеркнул, что доверяет российскому диктатору и верит, что он стремится к миру. По его словам, это позволит создать возможность для новых дипломатических инициатив по разрешению конфликта в Украине.

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