Про це американський лідер заявив у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє 24 Канал. Відповідну інформацію він повідомив у понеділок, 24 лютого.

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Що заявив Трамп про переговори з Путіним

На тлі зустрічі Великої сімки (G7) після розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо третіх роковин з моменту повномасштабного вторгнення Росії Дональд Трамп написав публікацію щодо цього.

За його словами, наразі Сполучені Штати та Росія обговорюють "великі економічні проєкти" в рамках переговорів щодо України. Він додав, що веде "серйозні обговорення" з Путіним стосовно закінчення війни.

Переговори тривають дуже добре,

– резюмував президент США.

Раніше Дональд Трамп підкреслив, що довіряє російському диктатору і вірить, що він прагне до миру. За його словами, це дозволить створити можливість для нових дипломатичних ініціатив у вирішенні конфлікту в Україні.

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