Про це розповідає 24 Канал з посиланням на C-SPAN. Президент США Дональд Трамп вкотре ухилився від чіткої відповіді на питання щодо відповідальності за розв'язання війни в Україні.

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Трамп не назвав Росію агресором

Під час інтерв'ю він не став прямо називати агресора, заявивши, що "багатьох можна звинувачувати".

Я скажу дуже просто, якби я був президентом, цього не трапилося б, – відповів Трамп.

Це не перший випадок, коли американський лідер уникає конкретних формулювань щодо вторгнення Росії. Він неодноразово заявляв, що міг би "за 24 години" досягти припинення бойових дій, але деталей свого плану не розкривав.

До слова, команда Трампа змінила риторику щодо України після критики за попередні заяви про поступки Росії, що багато хто сприймав як слабкість.

США тепер роблять заяви про можливість військових заходів та санкцій проти Росії, а також можливість повернення Україні ядерної зброї.