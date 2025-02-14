Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на C-SPAN. Президент США Дональд Трамп в очередной раз уклонился от четкого ответа на вопрос об ответственности за развязывание войны в Украине.

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Трамп не назвал Россию агрессором

Во время интервью он не стал прямо называть агрессора, заявив, что "многих можно обвинять".

Я скажу очень просто, если бы я был президентом, этого не случилось бы, – ответил Трамп.

Это не первый случай, когда американский лидер избегает конкретных формулировок относительно вторжения России. Он неоднократно заявлял, что мог бы "за 24 часа" достичь прекращения боевых действий, но деталей своего плана не раскрывал.

К слову, команда Трампа изменила риторику в отношении Украины после критики за предыдущие заявления об уступках России, что многие воспринимали как слабость.

США теперь делают заявления о возможности военных мер и санкций против России, а также возможность возвращения Украине ядерного оружия.