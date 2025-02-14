Вже під час Мюнхенської безпекової конференції, яка проходитиме 14 – 16 лютого, від США пролунали інші заяви. Ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє зауважив, що команда президента Штатів Дональда Трампа змінила свою риторику, бо вони бояться здаватися слабкими.

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Як змінилась риторика адміністрації Трампа

Даніель Ткіє зазначив, що віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю The Wall Street Journal вперше повідомив, що Штати можуть розглянути застосування військових заходів, якщо Владімір Путін не піде на припинення вогню, і готові ввести санкції проти Росії. Піт Гегсет заявив, що Трамп може вирішити повернути Україні ядерну зброю.

Тут я побачив, що команда Трампа не хоче кинути Україну. Вони хочуть зробити довгостроковий мир, але дуже бояться здаватися слабкими. Після вчорашніх заяв про те, що Україна не буде в НАТО, вони зрозуміли, що це багато хто сприйняв як слабкість, поступку Путіну. Саме після цього вони кардинально змінили свою риторику,

– сказав ведучий.

За його словами, команда Трампа дуже боїться здаватися слабкою та повторювати помилки адміністрації колишнього лідера Штатів Джо Байдена щодо затягування допомоги і так далі. Дуже важливо, що є серйозна зміна риторики. Загалом заяви представників нової адміністрації президента США викликають різні емоції.

"Є емоція гніву на вчорашні заяви Піта Гегсета. Але є емоція надії на те, що тиск буде продовжуватись. Я особисто вважаю, що буде тиск на Путіна. Тому що вони бояться здаватися слабкими на міжнародній арені. Навіть після вчорашніх заяв повністю змінили свою риторику", – припустив Даніель Ткіє.

Також підіймалося питання рідкісноземельних ресурсів, які Трамп хоче обміняти на військову допомогу США. Глава Пентагону заявив, що Штатам "потрібна якась вигода".

Крім цього, вони хочуть це подати своїм виборцям, які голосували за них. Частина з яких виступає проти допомоги Україні. Вони хочуть це подати як перемогу, що «ми отримуємо користь та вигоду від надання зброї Україні",

– вважає ведучий.

Нагадаємо, політичний оглядач The Washington Post Джош Рогін з посиланням на американських політиків, що беруть участь у Мюнхенській конференції, написав, що Президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати документ щодо природних ресурсів.