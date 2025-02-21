Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис старшої репортерки Білого дому в CBS News Дженніфер Джейкобс.

До теми Трамп заявив, що присутність Зеленського на зустрічах "не така вже й важлива"

Трамп визнав, що Росія напала на Україну

Джейкобс у мережі Х процитувала Трампа та повідомила, що президент США визнає, що саме Росія напала на Україну. Водночас Трамп вважає, що цієї війни могло б не бути.

Росія напала. Але для них не було причин для нападу... Ця війна ніколи не мала бути,

– цитує Джейкобс Трампа.