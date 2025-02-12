Так, в інтерв'ю Fox News Дональд Трамп заявив про бажання повернути американські кошти, витрачені на допомогу Україні, завдяки доступу до її рідкоземельних ресурсів на суму приблизно 500 мільярдів доларів. Політик підкреслив, що хоче будь-що повернути гроші, які пішли на підтримку нашої країни, незалежно від того, чи буде укладена угода про мир між Москвою і Києвом, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Трамп передав пас Путіну

Вони (Україна – 24 Канал) можуть укласти угоду, а можуть і не укласти. Вони можуть стати росіянами колись, а можуть і не стати,

– сказав Дональд Трамп.

Коментарі президента США, ймовірно, порадують Кремль, який незаконно анексував чотири українські регіони з моменту початку повномасштабного вторгнення та прагне повної капітуляції України.

Так, реагуючи на заяви Трампа, речник Путіна Дмітрій Пєсков зазначив, що, мовляв, "значна частина України хоче стати Росією, і той факт, що вона вже стала Росією, є беззазперечним".

Російський чиновник цинічно додав, що нібито люди, попри багато небезпек, стояли у чергі і голосували на "референдумах", аби приєднатися до країни-агресорки.

У той час як адміністрація Байдена заявляла, що її підтримка Києва спрямована на захист "права людей визначати своє майбутнє" і на підтримку "принципу, що країна не може змінювати кордони сусіда силою", коментарі Трампа підкреслюють його більш транзакційний підхід до геополітики.

Коментарі Трампа ймовірно стануть позитивним моментом для Путіна, який намагається виправдати своє вторгнення в Україну, неправдиво стверджуючи, що росіяни та українці – "один народ та єдине ціле", і що Україна не є суверенною країною.

Нагадаємо, що президент США анонсував досягнення великого прогресу у питанні завершення війни в Україні.