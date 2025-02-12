Так, в интервью Fox News Дональд Трамп заявил о желании вернуть американские средства, потраченные на помощь Украине, благодаря доступу к ее редкоземельным ресурсам на сумму примерно 500 миллиардов долларов. Политик подчеркнул, что хочет во что бы то ни стало вернуть деньги, которые пошли на поддержку нашей страны, независимо от того, будет ли заключено соглашение о мире между Москвой и Киевом, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Трамп передал пас Путину

Они (Украина – 24 Канал) могут заключить соглашение, а могут и не заключить. Они могут стать русскими когда-то, а могут и не стать,

– сказал Дональд Трамп.

Комментарии президента США, вероятно, порадуют Кремль, который незаконно аннексировал четыре украинских региона с момента начала полномасштабного вторжения и стремится к полной капитуляции Украины.

Так, реагируя на заявления Трампа, прессекретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что, мол, "значительная часть Украины хочет стать Россией, и тот факт, что она уже стала Россией, является неоспоримым".

Российский чиновник цинично добавил, что якобы люди, несмотря на многие опасности, стояли в очереди и голосовали на "референдумах", чтобы присоединиться к стране-агрессору.

В то время как администрация Байдена заявляла, что ее поддержка Киева направлена на защиту "права людей определять свое будущее" и на поддержку "принципа, что страна не может менять границы соседа силой", комментарии Трампа подчеркивают его более транзакционный подход к геополитике.

Комментарии Трампа вероятно станут положительным моментом для Путина, который пытается оправдать свое вторжение в Украину, ложно утверждая, что русские и украинцы – "один народ и единое целое", и что Украина не является суверенной страной.

Напомним, что президент США анонсировал достижение большого прогресса в вопросе завершения войны в Украине.