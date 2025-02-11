Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой The New York Post.

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Что Трамп говорит об украинских природных ресурсах

Так, Дональд Трамп отметил, что Украина имеет чрезвычайно ценную землю с точки зрения редкоземельных ресурсов, нефти и газа. Президент настаивает, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли достичь мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Они могут заключить соглашение. А могут не договориться. Они могут когда-то быть российскими, а могут когда-то не быть российскими. Но мы будем иметь все эти деньги в (Украине – 24 Канал), и я говорю, я хочу их вернуть,

– говорит Трамп.

Политик донес до Украины, что стремится получить редкоземельных минералов на сумму, эквивалентную примерно 500 миллиардам долларов. По словам Трампа, Украина на это согласилась.