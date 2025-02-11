Трамп объяснил, насколько ценной является украинская земля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Как Украина ответила на предложение Трампа обменять ресурсы на помощь

Трамп заявил, что Украина согласна обменять свои редкоземельные минералы на военную помощь.

"Украина имеет чрезвычайно ценную землю – с точки зрения редкоземельных металлов, нефти, газа и других ресурсов. Я хочу, чтобы наши потраченные деньги были защищены, ведь мы потратили сотни миллиардов долларов", – сказал он в интервью Fox News.

Он добавил, что хочет вернуть огромные деньги, которые США вложили в Украину.

Я прямо сказал им: "Я хочу эквивалент примерно 500 миллиардов долларов в виде редкоземельных ресурсов". И они в целом согласились. Если мы этого не получим – мы просто глупцы,

– сказал он.

Напомним, Трамп еще 3 февраля заявил, что имеет предложение добывать редкоземельные минералы в Украине. Так Украина заплатит США за оружие, которое получает.