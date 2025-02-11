Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа, которого цитирует New York Post. Ожидается, что делегация США во главе с вице-президентом Вэнсом и специальным представителем Трампа Келлогом обсудят с Владимиром Зеленским возможности для завершения почти трехлетней войны.

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Дональд Трамп прогнозирует, что мирное соглашение состоится

По словам президента США, только за последнюю неделю в переговорах по войне Украины и России есть "огромный прогресс". Обе стороны конфликта идут на контакт.

Я думаю, что мы достигли огромного прогресса за последнюю неделю. Мы имеем дело с россиянами. Мы имеем дело с украинцами. Я думаю, что что-то будет,

– отметил Трамп.

Дональд Трамп также анонсировал разговор с президентом Украины, который может состояться на этой неделе.

Президент США Дональд Трамп делает все возможное, чтобы Киев и Москва в ближайшее время сели за стол переговоров.

Как Трамп планирует заставить пойти на переговоры Владимира Путина, Дональд Трамп не ответил. Но Белый дом общается об этом с Кремлем.

Мне кажется, он хотел бы заключить сделку, но для танго нужны двое. Я думаю, что-то будет сделано. Я надеюсь. Я Великий Миротворец – вы это знаете,

– сказал Дональд Трамп.

Что говорил Дональд Трамп о расходах США на войну в Украине

В войне президент Соединенных Штатов снова обвинил администрацию Джо Байдена и пассивность Европы. Из-за этого, по словам Трампа, США имеют расходы в размере 300 миллиардов долларов, которые он хочет вернуть с помощью соглашения о пользовании редкоземельными металлами из недр Украины.

Украина имеет чрезвычайно ценную землю – с точки зрения редкоземельных металлов, нефти, газа и других ресурсов. Я хочу, чтобы наши потраченные деньги были защищены, ведь мы потратили сотни миллиардов долларов. Они могут заключить соглашение, а могут и не заключить. Когда-то они могут стать российскими, а могут и не стать. Но мы вложили в это огромные деньги, и я сказал: "Я хочу их вернуть",

– заявил глава США.

Поэтому, между Украиной и США может быть заключено соглашение о полезных ископаемых на 500 миллиардов долларов.