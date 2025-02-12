Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента США, которые цитирует Le Monde.

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Что сказал Трамп об освобождении Фогеля в России

Дональд Трамп заявил, что во время обмена Марка Фогеля Россия вела себя с США "очень хорошо".

Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме через несколько часов после объявления об освобождении Фогеля.

Я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой войне (России против Украины – 24 Канал),

– сказал Трамп.

В то же время советник по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил, что специальный посланник президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке – Стив Уиткофф – и другие советники "договорились об обмене, который служит демонстрацией доброй воли со стороны россиян и признаком того, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне в Украине".

Семья Марка Фогеля поблагодарила американского лидера, добавив: "Это был самый темный и болезненный период нашей жизни, но сегодня мы начинаем исцеляться".

К слову, Марк Фогель был преподавателем в школе английского языка в Москве. Его задержали в российском аэропорту в 2021 году по обвинению в хранении небольшого количества марихуаны, которую ему прописали в США в медицинских целях. В 2022 году американца приговорили к 14 годам лишения свободы.

В конце концов администрация Дональда Трампа объявила 11 февраля, что удалось достичь договоренностей с Россией об освобождении Марка Фогеля. Сейчас он возвращается в Соединенные Штаты.