Таким образом Песков ответил на заявления Трампа, который цитировал Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что заявил Песков на фоне постов Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "фактом" то, что "значительная часть" украинцев хочет стать частью России. Это абсурдное заявление логично противоречит тому, что Украина уже почти 3 года обороняется от российской агрессии.

По словам Пескова, украинцы даже "несмотря на множество опасностей, стояли в очередях", чтобы проголосовать.

Особого желания присоединяться к России у украинцев, очевидно, не было еще с начала гибридной войны на Донбассе и аннексии Крыма.

Песков, впрочем, не был таким оптимистичным, отвечая на вопрос о том, является ли цитирование Путина Трампом знаком сближения Москвы с Вашингтоном. Он ответил коротко: "Не думаю".

Отметим, что Кремль упорно называет "референдумом" пропагандистскую акцию в Крыму, которая должна была бы, по его мнению, узаконить аннексию. Такую же схему Россия выбрала на оккупированных частях 4 украинских областей. На этот раз "голосование" является еще более абсурдным, ведь за включение условно Запорожье в состав России, как написано в их конституции, в самом городе не голосовали, потому что то никогда не было под оккупацией.