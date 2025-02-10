Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в его социальной сети Truth Social.

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Трамп сделал репост цитаты Путина

В своем посте Дональд Трамп разместил фотографию Путина и ссылку на публикацию CNBC – в ней цитируются слова российского президента из интервью пропагандистским СМИ.

Сам президент США это высказывание никак не прокомментировал.

Я вас уверяю: Трамп с его характером, его настойчивостью наведет там порядок достаточно быстро. Все они будут стоять у ног хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. И все станет на свои места,

– говорится в заявлении Путина.

Глава Кремля убежден, что Европа быстро "окажется у ног хозяина" после того, как президент США ввел пошлины против Канады, Мексики и Китая.

Трампу понравилось заявление российского президента / Фото: скриншот Truth Social

К слову, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты достигли определенного прогресса в попытках остановить войну между Россией и Украиной. В то же время он не раскрыл деталей своих контактов с Путиным.