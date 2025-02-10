Во время разговора с журналистами на борту Air Force One Трамп подтвердил, что имел контакты с российским лидером. Это может быть первым официально признанным разговором между ними с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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О каком прогрессе говорит Трамп

На вопрос, общался ли он с Путиным после вступления в должность 20 января или еще раньше, Трамп ответил: "У меня это было. Скажем так, у меня это было... И я ожидаю еще много разговоров. Мы должны закончить эту войну".

Он также подчеркнул, что не намерен разглашать детали переговоров.

Если мы разговариваем, я не хочу рассказывать вам о разговорах. Я верю, что мы достигаем прогресса. Мы хотим остановить украинско-российскую войну,

– заявил Трамп.

Трамп отметил, что США поддерживают связь и с Киевом, и с Москвой.

Пока Трамп не раскрыл, как именно планирует остановить войну, хотя неоднократно обещал это сделать.

В интервью New York Post в пятницу он заявил, что не хочет сообщать, сколько раз контактировал с Путиным, и не раскрыл дату последнего разговора.

Появляется много разных коммуникаций. Я лично могу чего-то не знать, чего-то не знать,

– отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Советник США по национальной безопасности Майк Уолтс также не стал раскрывать подробности:

"Безусловно, происходит много деликатных разговоров", – сказал он в эфире NBC News.

Трамп неоднократно заявлял о готовности встретиться с Путиным, чтобы обсудить прекращение войны. Однако ни даты, ни места возможных переговоров пока не названы.

Напомним, США не планируют давать Украине гарантии безопасности. Об этом заявил советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц. Он подчеркнул, что этим должна заниматься Европа.