Під час розмови з журналістами на борту Air Force One Трамп підтвердив, що мав контакти з російським лідером. Це може бути першою офіційно визнаною розмовою між ними з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Про який прогрес говорить Трамп

На запитання, чи спілкувався він із Путіним після вступу на посаду 20 січня або ще раніше, Трамп відповів: "У мене це було. Скажімо так, у мене це було... І я очікую ще багато розмов. Ми повинні закінчити цю війну".

Він також підкреслив, що не має наміру розголошувати деталі переговорів.

Якщо ми розмовляємо, я не хочу розповідати вам про розмови. Я вірю, що ми досягаємо прогресу. Ми хочемо зупинити українсько-російську війну,

– заявив Трамп.

Трамп зазначив, що США підтримують зв’язок і з Києвом, і з Москвою.

Поки що Трамп не розкрив, як саме планує зупинити війну, хоча неодноразово обіцяв це зробити.

В інтерв’ю New York Post у п’ятницю він заявив, що не хоче повідомляти, скільки разів контактував із Путіним, і не розкрив дату останньої розмови.

З’являється багато різних комунікацій. Я особисто можу чогось не знати, чогось не знати,

– зазначив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Радник США з національної безпеки Майк Уолтс також не став розкривати подробиці:

"Безумовно, відбувається багато делікатних розмов", – сказав він в ефірі NBC News.

Трамп неодноразово заявляв про готовність зустрітися з Путіним, щоб обговорити припинення війни. Проте ні дати, ні місця можливих переговорів поки що не названо.

Нагадаємо, США не планують давати Україні гарантії безпеки. Про це заявив радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц. Він підкреслив, що цим повинна займатись Європа.