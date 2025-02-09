Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що у Трампа хочуть, щоб європейці взяли відповідальність за конфлікт Росії та України, передає 24 Канал із посиланням на NBC News.

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Що сказав Волц

За словами Волца, усі лідери світу готові допомогти Трампу завершити війну в Україні. Наступного тижня низка американських посадовців матиме зустрічі з партнерами. Головне послання від представників очільника США до союзників полягатиме у тому, що Європа має взяти на себе війну в Україні. Дональд Трамп зупинить бойові дії, однак гарантії безпеки однозначно мають бути справою європейців.

Волц також додав, що цього тижня відбудуться розмови щодо продовження Україні військової допомоги. Витрати на підтримку Києва США хочуть компенсувати шляхом партнерства щодо природних ресурсів.

Нагадаємо, що Дональд Трамп оголосив, що має конкретний план щодо закінчення війни в Україні. Також він підкреслив, що завжди мав хороші стосунки із Путіним, і війни не було б, якби у 2022 році президентом був саме він, а не Байден.