Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Post. Американський лідер говорив із Путіним.

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Що сказав Трамп про свій план завершення війни

У ЗМІ повідомили, що президент має конкретний план припинення війни.

Я сподіваюся, що це буде швидко. Кожен день гинуть люди. Ця війна в Україні така погана. Я хочу покінчити з цією клятою справою,

– цитують його журналісти.

Втім, що саме збирається робити Трамп, не відомо.