В ексклюзивному інтерв'ю для The New York Post на борту літака Дональд Трамп розповів, що говорив із Путіним, однак відмовився сказати, скільки саме було розмов між ним і російським лідером, передає 24 Канал.

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Трамп занадто хорошої думки про Путіна

За словами Трампа, очільник Кремля, який розв'язав найбільшу у 21 столітті кровопролитну війну в Європі, вбив сотні тисяч українців і відправив на загибель понад 800 тисяч власних солдатів, "дуже переживає" через втрати на фронті.

Трамп наголосив, що Путін, буцімто, хоче, аби люди припинили помирати. "Всі ці мертві люди. Молоді, красиві люди. Вони як ваші діти, їх два мільйони – і без жодної причини", – сказав президент.

Американський лідер і раніше підкреслював, що Україна "безглудо" втратила сотні тисяч своїх людей. Втім, слід зазначити, що українці гинуть не "просто так" – вони захищають свободу і незалежність власної держави, свої сім'ї. Якщо хтось намарно гине, то це росіяни. Путін, який за словами Трампа, дуже схвильований через втрати на фронті, кинув своїх громадян на м'ясо заради реалізації своїх хворобливих імперських амбіцій.

Крім коментаря про "жалісливого" Путіна, Трамп також додав, що завжди мав із очільником Кремля і воєнним злочинцем хороші стосунки. Він повторив свою улюблену тезу про те, що якби у 2022 році він був президентом, війни в Україні не сталося б.

До слова, політик також запевнив, що має конкретний план щодо закінчення війни.