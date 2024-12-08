Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа у його соцмережі Truth Social.

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Які втрати України та Росії у війні

Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський і Україна "хотіли б укласти угоду і припинити божевілля".

Вони (Україна, – 24 Канал) безглуздо втратили 400 000 солдатів і набагато більше мирних жителів,

– написав політик.

Президент США наголосив, що слід негайно припинити вогонь і почати переговори. Також Трамп прокоментував втрати Росії у війні, яку окупанти ведуть в Україні.

Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 000 російських солдатів лежать пораненими або мертвими, через війну, яка ніколи не повинна була починатися і може тривати вічно,

– йдеться в дописі Трампа.

За його словами, Росія та Іран зараз знаходяться в ослабленому стані: перша "через Україну та погану економіку", другий – через Ізраїль та його бойові успіхи.

Варто зазначити, що раніше Володимир Зеленський раніше також коментував втрати України. Президент повідомив, що не може розкрити точні дані, водночас він спростував інформацію, яка раніше з'явилася у західних ЗМІ про нібито втрату 80 тисяч українських військових.