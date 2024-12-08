Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа в его соцсети Truth Social.
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Какие потери Украины и России в войне
Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить соглашение и прекратить безумие".
Они (Украина, – 24 Канал) бессмысленно потеряли 400 000 солдат и гораздо больше мирных жителей,
– написал политик.
Президент США подчеркнул, что следует немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Также Трамп прокомментировал потери России в войне, которую оккупанты ведут в Украине.
Они потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 000 российских солдат лежат ранеными или мертвыми, из-за войны, которая никогда не должна была начинаться и может продолжаться вечно,
– говорится в сообщении.
По его словам, Россия и Иран сейчас находятся в ослабленном состоянии: первая "из-за Украины и плохой экономики", второй – из-за Израиля и его боевых успехов.
Стоит отметить, что ранее Владимир Зеленский также комментировал потери Украины. Президент сообщил, что не может раскрыть точные данные, в то же время он опроверг информацию, ранее появившуюся в западных СМИ о якобы потере 80 тысяч украинских военных.